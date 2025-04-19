Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,31
Економія при броні: -6,45 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,25
Економія при броні: -7,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,06
Економія при броні: -4,20 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,24
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,56
Економія при броні: -6,66 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,06
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,90 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,32
Економія при броні: -12,36 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,87
Економія при броні: -5,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,96
Економія при броні: -7,62 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -16,00 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,67
Економія при броні: -11,71 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
128,22
Економія при броні: -7,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,19
Економія при броні: -11,23 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,62
Економія при броні: -15,15 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,13
Економія при броні: -13,72 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,21
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,91
Економія при броні: -14,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,30
Економія при броні: -3,21 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,36
Економія при броні: -12,89 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,93
Економія при броні: -17,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,58
Економія при броні: -13,11 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,38
Економія при броні: -7,08 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,36
Економія при броні: -15,64 грн