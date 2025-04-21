Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,55
Економія при броні: -8,44 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,69
Економія при броні: -14,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -13,70 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,84
Економія при броні: -3,74 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
135,53
Економія при броні: -5,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,01
Економія при броні: -9,90 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
138,20
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,11
Економія при броні: -8,00 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -11,70 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,40
Економія при броні: -13,23 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,64
Економія при броні: -9,57 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
137,54
Економія при броні: -7,94 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,40
Економія при броні: -10,33 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
139,11
Економія при броні: -9,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,58
Економія при броні: -9,32 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,72
Економія при броні: -14,80 грн