при лікуванні хронічних неспецифічних захворювань легень Ербісол Ультрафарм вводять в/в дорослим по 2 мл у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 10 діб або в/м по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 днів, або в/м 2 рази на добу по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 10 діб. Курсова доза — 10–20 ампул по 2 мл.

У період загострення захворювання застосовують у комплексній терапії, а в період ремісії препарат Ербісол Ультрафарм може застосовуватися самостійно.

При лікуванні захворювань, спричинених вірусами сімейства герпесу, препарат Ербісол Ультрафарм вводять в/в по 2 мл у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері через кожні 48 год протягом 20 діб або в/м по 2 мл ввечері щоденно протягом 20 діб або 2 рази на добу по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 10 діб. Курсова доза — 10–20 ампул по 2 мл.

При ураженні вірусами сімейства герпесу внутрішніх органів та систем препарат Ербісол Ультрафарм вводять в/в по 2 мл у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім для запобігання рецидивів, протягом 20 діб по 2 мл ввечері в/м через кожні 48 год, або в/м 2 рази на добу по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім для запобігання рецидивів, протягом 20 діб по 2 мл ввечері в/м через кожні 48 год. Курсова доза — 30–50 ампул по 2 мл.

У гострий період захворювання застосовують у комплексній терапії, а у період ремісії препарат Ербісол Ультрафарм може бути застосований самостійно.

При комплексній терапії гострого вірусного гепатиту В препарат Ербісол Ультрафарм вводять в/в по 2 мл у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім протягом 20 діб по 2 мл ввечері в/м через кожні 48 год або в/м по 2 мл 2 рази на добу по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім — протягом 20 діб по 2 мл ввечері в/м через кожні 48 год. Курсова доза — 30–50 ампул по 2 мл.

При комплексній терапії хронічних вірусних гепатитів С та В препарат Ербісол Ультрафарм вводять в/в по 2 мл у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно ввечері щоденно протягом 20 діб або в/м 2 рази по 2 мл вранці та ввечері щоденно протягом 20 діб, а потім протягом 20 діб по 2 мл ввечері в/м через кожні 48 год. Курсова доза — 30–50 ампул по 2 мл.

Після 40–60-денної перерви необхідно проводити повторні курси лікування, кількість яких визначається ступенем тяжкості патологічного процесу.

При онкозахворюваннях між курсами хіміо- чи променевої терапії проводять курси імунотерапії, при яких препарат Ербісол Ультрафарм вводять 4 циклами (підкурсами), кожен з яких включає 5-денне щоденне введення препарату та 2-денну перерву, під час якої призначають введення хіміопрепаратів: в/в по 2 мл, у розведенні 0,9% р-ном натрію хлориду до 20 мл струминно щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином наступні цикли (підкурси) або в/м 2 рази на добу по 2 мл вранці й ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином наступні цикли (підкурси). Курсова доза — 20–40 ампул по 2 мл.

Курси імунотерапії комбінують із курсами стандартної протипухлинної терапії. У цьому випадку препарат Ербісол Ультрафарм водять в/в краплинно по 6 мл, розведених 0,9% р-ном натрію хлориду до 200 мл щоденно спочатку 5 днів, потім через 2 дні перерви 4 дні, потім через 3 дні перерви, під час якої, у комплексному застосуванні разом із хіміотерапією, призначають введення хіміопрепаратів (•), продовжують таким же чином ще 3 дні, а на 4-й та 5-й день вводять по 4 мл Ербісол Ультрафарм, розведеного 0,9% р-ном натрію хлориду до 200 мл (спрощена схема).

Спрощена схема (мінімальний курс) терапії онкозахворювання при в/в введенні препарату препарату (в комплексі з хіміотерапією (•) або з радіотерапією)



Години 900–1500 1600–2400 Кількість днів Дні 1-й 3 2-й 3-й • 4-й Радіотерапія 3у 5 5-й 3у 6-й 3у 7-й 3у 8-й 3у 9-й 2 10-й • 11-й Радіотерапія 3у 4 12-й 3у 13-й 3у 14-й 3у 15-й 3 16-й 17-й • 18-й Радіотерапія 3у 5 19-й 3у 20-й 3у 21-й 2у 22-й 2у 23-й 3 24-й 25-й



Можливе поєднання з радіопроменевою терапією. Курсова доза — 40 ампул по 2 мл.

Після 2–6-денної перерви можна проводити повторний курс такої терапії.

Повна схема курсу терапії припускає введення препарату 4–7 циклами, кожен з яких включає 5-денне щоденне введення препарату та 2-денну перерву: в/в краплинно по 6 мл, розведених 0,9% р-ном натрію хлориду до 200 мл щоденно протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви, під час якої у комплексному застосуванні разом з хіміотерапією призначають введення хіміопрепаратів, продовжують таким же чином наступні 3–6 циклів. Курсова доза — 60–110 ампул по 2 мл.

При в/м введенні Ербісол Ультрафарм вводять 2 рази на добу по 4 мл вранці та ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви, під час якої у комплексному застосуванні разом з хіміотерапією призначають введення хіміопрепаратів, продовжують таким же чином наступні 3–5 циклів. Курсова доза — 80–140 ампул по 2 мл.

По завершенні курсу комбінованої терапії, після 2–4-денної перерви бажано провести курс імунотерапії, при якому препарат Ербісол Ультрафарм вводять в/м 2 рази на добу по 2 мл вранці і ввечері щодня протягом 5 днів, потім через 2 дні перерви продовжують таким же чином ще 5 днів. Курсова доза — 10–20 ампул по 2 мл.

Повна схема курсу терапії онкозахворювання при в/в введенні препарату

(в комплексі з хіміотерапією (•) або з радіотерапією)



Години 0600–0900 1600–2400 Кількість днів Дні 1-й 2 2-й • 3-й 3у 5 4-й 3у 5-й 3у 6-й 3у 7-й 3у 8-й 2 9-й • 10-й 3у 5 11-й 3у 12-й 3у 13-й 3у 14-й 3у 15-й 2 16-й • 17-й 3у 5 18-й 3у 19-й 3у 20-й 3у 21-й 3у 22-й 2 23-й • 24-й 3у 5 25-й 3у 26-й 3у 27-й 3у 28-й 3у 29-й 2 30-й 31-й 2 32-й • 33-й 3у 5 34-й 3у 35-й 3у 36-й 3у 37-й 3у 38-й 2 39-й • 40-й 3у 5 41-й 3у 42-й 3у 43-й 3у 44-й 3у 45-й 2 46-й • 47-й у у 5 48-й у у 49-й у у 50-й у у 51-й у у 52-й 2 53-й 54-й у у 5 55-й у у 56-й у у 57-й у у 58-й у у 59-й 2 60-й



Якщо курси хіміотерапії не передбачають введення гормонів або препаратів, що впливають на гормональний стан пацієнта, то курси препарату Ербісол Ультрафарм комбінують з курсами хіміотерапії та призначають через 1–2 год після введення хіміопрепаратів, бажано в/в краплинно. При хіміотерапії пухлин мозку 5-денні курси препарату темозолід поєднують з 5-денними циклами введення препарату Ербісол Ультрафарм.

При радіопроменевій терапії 5-денні цикли опромінювання можна проводити разом з 5-денними циклами введення препарата Ербісол Ультрафарм, роз’єднавши їх між собою не менше ніж 3-годинним інтервалом.

Ін’єкції препарату Ербісол Ультрафарм бажано призначати натщесерце, тобто вранці за 1–2 год до їди або ввечері через 2–3 год після. Чай, соки, воду і таке інше можна вживати у будь-який час.