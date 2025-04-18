Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
577,10
Економія при броні: -81,89 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
897,11
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1096,79
Економія при броні: -113,22 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс