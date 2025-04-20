Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1059,87
Економія при броні: -107,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1005,99
Економія при броні: -77,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1022,58
Економія при броні: -76,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1086,55
Економія при броні: -68,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
955,73
Економія при броні: -42,82 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
983,66
Економія при броні: -71,32 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
370,69
Економія при броні: -22,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1036,34
Економія при броні: -62,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1275,51
Економія при броні: -67,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1268,92
Економія при броні: -67,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1278,68
Економія при броні: -153,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
29.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1284,78
Економія при броні: -230,05 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
101.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -106,00 грн