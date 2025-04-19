Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1257,58
Економія при броні: -132,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1267,70
Економія при броні: -142,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1259,16
Економія при броні: -133,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
994,37
Економія при броні: -42,55 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1182,37
Економія при броні: -200,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
5.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1288,44
Економія при броні: -163,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1061,33
Економія при броні: -132,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1107,38
Економія при броні: -155,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
706,45
Економія при броні: -39,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1116,10
Економія при броні: -23,80 грн