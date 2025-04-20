Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1279,66
Економія при броні: -70,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -106,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1068,54
Економія при броні: -46,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1030,00
Економія при броні: -116,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1031,38
Економія при броні: -53,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -106,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1020,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
11.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
408,00
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
32.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
58.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс