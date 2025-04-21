Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1082,52
Економія при броні: -51,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1019,89
Економія при броні: -58,91 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1027,86
Економія при броні: -66,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
988,10
Економія при броні: -39,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
998,02
Економія при броні: -39,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
761,86
Економія при броні: -34,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
928,58
Економія при броні: -61,51 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
974,92
Економія при броні: -56,25 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 15/3
75.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
709,35
Економія при броні: -25,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
979,47
Економія при броні: -41,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1080,51
Економія при броні: -80,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
434,66
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
107.3 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс