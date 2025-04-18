Ербісол® Ультрафарм (Erbisol® Ultrapharm)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1131,93
Економія при броні: -56,67 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1132,49
Економія при броні: -69,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1227,80
Економія при броні: -164,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1292,71
Економія при броні: -206,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1294,54
Економія при броні: -208,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1281,98
Економія при броні: -168,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1284,05
Економія при броні: -188,59 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
4.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1035,40
Економія при броні: -48,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1268,56
Економія при броні: -174,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1284,17
Економія при броні: -145,67 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Ербісол® Ультрафарм розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Лабораторія Ербіс
1067,94
Економія при броні: -34,32 грн