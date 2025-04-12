Фармакодинаміка.

Антисептичний препарат Горостен® чинить антимікробну, антивірусну, протигрибкову дію. В основі дії декаметоксину лежить вплив на мембрани мікробної клітини: декаметоксин руйнує надмембранний шар, розпушує мембрану, підвищує її проникність для великомолекулярних речовин. Оскільки на мембранних структурах фіксується більшість ферментів, декаметоксин змінює ензиматичну активність клітини, пригнічуючи ферментативні системи. Гідрофобний радикал декаметоксину сприяє максимальному зв’язуванню препарату з клітинною мембраною мікроорганізмів. Катіонний радикал декаметоксину спочатку зменшує, а потім нейтралізує заряд мікробної клітинної стінки. Декаметоксин не впливає на оболонки клітин людини, оскільки вони мають значно більшу довжину ліпідних радикалів, тому з ними не відбувається гідрофобної взаємодії. Декаметоксин чинить виражену бактерицидну дію на грампозитивні, грамнегативні аеробні та анаеробні мікроорганізми: стафілококи, стрептококи, дифтерійну і кишкову палички, сальмонели, протей, клебсієли, шигели, псевдомонади, клостридії, кампілобактерії, гарднерели, хламідії, мікоплазми. Декаметоксин також діє фунгіцидно на дріжджоподібні гриби, збудники епідермофітії, трихофітії, мікроспорії, деякі види пліснявих грибів (аспергіли, пеніцили), чинить вірусоцидну дію на ліпофільні віруси, у тому числі СНІДу, гепатиту.

Горостен® високоактивний щодо мікроорганізмів, стійких до антибіотиків (пеніцилін, хлорамфенікол, тетрацикліни, стрептоміцин, гентаміцин, неоміцин, новобіоцин, олеандоміцин, цефалоспорини, фторхінолони).

Формування стійких до препарату Горостен® штамів мікроорганізмів не відбувається при тривалому застосуванні препарату. Бактеріостатичні (фунгістатичні) концентрації подібні до його бактерицидних (фунгіцидних), вірусоцидних, спороцидних концентрацій.

У процесі використання препарату Горостен® підвищується чутливість антибіотикорезистентних мікроорганізмів до антибіотиків.

Фармакокінетика.

Препарат практично не всмоктується слизовими оболонками, шкірою і поверхнею рани, не забарвлює шкіру, а цитраль додає йому приємного лимонного запаху.