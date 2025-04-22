Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 33
125.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
125.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
125.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
127.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
386,00
Економія при броні: -82,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
128.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
130.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
131.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
131.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
131.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Садовий бульвар, 16
156.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм