Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
295,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
282,00
Економія при броні: -27,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
70.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
90.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
92.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
129.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
131.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
171.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
298,28
Економія при броні: -12,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
176.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
176.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
178.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Розсошенці, вул. Перспективна, 2
194.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
196.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
196.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Полтава, вул. Європейська, 147
196.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Полтава, вул. Миру, 9
196.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Полтава, вул. Соборності, 44
198.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм