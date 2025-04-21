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Горостен
®
(Horostenum)
Горостен
®
(Horostenum)
Миколаїв
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
107.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,39
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
108.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-50,20 грн
272,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
145.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-25,10 грн
298,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
151.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
288,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
275,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
157.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
287,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 52-А
157.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,39
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
203.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
275,20
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
204.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
297,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
204.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-50,20 грн
272,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
209.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
275,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Тура, 13-А
218.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-50,20 грн
272,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
234.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,39
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
282,00
Економія при броні:
-27,00 грн
255,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
261.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
239,39
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
261.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
296,27
Економія при броні:
-10,70 грн
285,57
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
295,00
Економія при броні:
-40,00 грн
255,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
272,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 43-А
278.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-52,60 грн
270,50
грн
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