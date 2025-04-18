Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
62.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95
94.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Тура, 13-А
109.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
202.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 52-А
213.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
259.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
263.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ямпіль, вул. Свободи, 140
266.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
302.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
303.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
272,00
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
344.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
344.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
290,26
Економія при броні: -16,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
344.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -52,60 грн