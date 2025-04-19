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Горостен
®
(Horostenum)
Горостен
®
(Horostenum)
Львів
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Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
278,00
Економія при броні:
-29,00 грн
249,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Луцьк, просп. Волі, 4
137.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
288,50
Економія при броні:
-20,40 грн
268,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Свалява, вул. Незалежності, 23/1
161.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-50,20 грн
272,90
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Свалява, вул. Головна, 76/15
162.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
256,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Свалява, вул. Мукачівська, 1
162.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Перечин, вул. Ужанська, 13
165.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-50,20 грн
272,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Білки, вул. Центральна, 64/2
181.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-55,00 грн
268,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Середнє, вул. Закарпатська, 70/1
181.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20-Б
183.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
183.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Капушанська, 21
184.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
287,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 25
184.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
184.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 6
185.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
263,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
186.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Велика Добронь, вул. Роттаг, 28/30
196.7 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
288,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
202.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Львівське, 55/2
215.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні:
-41,90 грн
281,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1-А
216.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,00
грн
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D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
217.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
320,60
грн
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