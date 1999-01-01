Київ
Сполуки четвертинного амонію
D08A J10

Декаметоксин

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A JСполуки четвертинного амонію
D08A J10Декаметоксин
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 115,42 грн
в 866 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 145,90 грн
в 788 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від 246,00 грн
в 762 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від 208,95 грн
в 738 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від 226,85 грн
в 303 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 132,00 грн
в 109 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 168,64 грн
в 46 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
від 108,38 грн
в 35 аптеках інших міст
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від 584,08 грн
в 16 аптеках
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Горостен®
Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 213,74 грн
в 13 аптеках
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Санідар®
Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від 99,95 грн
в 3 аптеках
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Декасан®
Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Горостен®
Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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