Київ
Сполуки четвертинного амонію
D08A J10
Декаметоксин
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A J
Сполуки четвертинного амонію
D08A J10
Декаметоксин
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
115,42
грн
в 866 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
145,90
грн
в 788 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №12
Юрія-Фарм
від
246,00
грн
в 762 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл пляшка скляна 400 мл №1
Юрія-Фарм
від
208,95
грн
в 738 аптеках
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Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
від
226,85
грн
в 303 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
132,00
грн
в 109 аптеках
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Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
168,64
грн
в 46 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 250 мл №1
Юрія-Фарм
від
108,38
грн
в 35 аптеках інших міст
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер полімерний 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від
584,08
грн
в 16 аптеках
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Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
213,74
грн
в 13 аптеках
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Санідар®
Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
99,95
грн
в 3 аптеках
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Декасан®
Розчин 0,2 мг/мл контейнер однодозовий 2 мл №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Горостен®
Розчин для зовнішнього застосування 0,025 % банка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н
р-н д/зовн. застос.
Дозування
0.2 мг/мл
0.025 %
Пакування
банка 100 мл
банка 400 мл
контейнер однодоз. 2 мл
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 250 мл
контейнер полімер. 1000 мл
пляшка скляна 100 мл
пляшка скляна 200 мл
пляшка скляна 400 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 400 мл
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Виробник
Дарниця ФФ
Юрія-Фарм
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