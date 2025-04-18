Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -33,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
283,80
Економія при броні: -16,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
В містах поряд
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 44
129.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.6 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
131.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
132.8 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 4-Н
132.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
323,10
Економія при броні: -50,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Розсошенці, вул. Перспективна, 2
134.1 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14
156.9 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
164.0 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 21-А
185.5 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
188.3 км
Горостен® розчин для зовнішнього застосування 0.025 % банка 100 мл №1
Юрія-Фарм