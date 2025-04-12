Лікарський засіб не можна приймати внутрішньо одночасно з естрогенами (підвищують ризик розвитку гіпервітамінозу А); з нітритами і холестираміном, оскільки вони порушують всмоктування препарату; препаратами заліза та срібла, лужнореагуючими засобами, антикоагулянтами непрямої дії.

Вітамін А несумісний з хлористоводневою, ацетилсаліциловою кислотами. Вітамін А зменшує протизапальну дію глюкокортикоїдів. Одночасне застосування масла вазелінового може порушувати абсорбцію вітаміну А в кишечнику. Вітамін Е полегшує всмоктування і засвоєння вітаміну А.

Призначення вітаміну Е у високих дозах може спричинити дефіцит вітаміну А в організмі. Вітамін Е посилює дію стероїдних та нестероїдних протизапальних препаратів (натрію диклофенак, ібупрофен, преднізолон); знижує токсичну дію серцевих глікозидів (дигітоксин, дигоксин), вітамінів А та D. Холестирамін, колестипол, мінеральні масла знижують всмоктування вітаміну Е. Вітамін Е може підвищувати ефективність протисудомних засобів у хворих на епілепсію, у крові яких підвищена концентрація продуктів перекисного окислення ліпідів. Вітамін Е та його метаболіти проявляють антагоністичну дію відносно вітаміну К.

Вітамін К послаблює ефект непрямих антикоагулянтів (у т. ч. похідних кумарину та індандіону). Не впливає на антикоагулянтну активність гепарину. При одночасному застосуванні з агрегантами та інгібіторами фібринолізу їх гемостатичний ефект потенціюється. Одночасне застосування з антибіотиками широкого спектра дії, хінідином, хініном, саліцилатами у високих дозах, сульфонамідами потребує збільшення дози вітаміну К. Антациди знижують абсорбцію внаслідок осідання солей жовчних кислот у початковому відділі тонкого кишечнику. Колестирамін, колестипол, мінеральні масла, сукралфат, дактиноміцин знижують абсорбцію вітаміну К. Одночасне призначення з гемолітичними лікарськими засобами збільшує ризик виникнення побічних ефектів.