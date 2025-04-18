Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
108,24
Економія при броні: -9,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
93,58
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
109,37
Економія при броні: -10,53 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
107,35
Економія при броні: -8,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Радісна, 23-А
4.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
74,97
Економія при броні: -4,32 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
101,71
Економія при броні: -5,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
6.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
110,21
Економія при броні: -7,46 грн