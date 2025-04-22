Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
115,51
Економія при броні: -7,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
77,59
Економія при броні: -4,06 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
125,60
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
92,44
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
114,79
Економія при броні: -6,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
64,51
Економія при броні: -2,82 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
93,16
Економія при броні: -3,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
114,29
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн