Всі аптеки України
ATC-класифікаціяДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАНРізні препарати, що сприяють загоєннюІнші препарати, включаючи комбінаціїАеколЦіни в аптеках

Аекол розчин олійний флакон 50 мл, №1 - Київ (27652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
60,08 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
60,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
63,92
Економія: -10,01 грн
53,91 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
85,80
Економія: -25,96 грн
59,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
60,92
Економія: -7,29 грн
53,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
59,72
Економія: -6,31 грн
53,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (2)
61,38
Економія: -7,67 грн
53,71 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
66,15
Економія: -1,98 грн
64,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
61,87
Економія: -8,42 грн
53,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
65,46
Економія: -11,55 грн
53,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
65,37
Економія: -11,46 грн
53,91 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
Всього: упаковка (2)
48,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
62,53
Економія: -8,60 грн
53,93 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
61,60
Економія: -7,91 грн
53,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
63,73
Економія: -10,10 грн
53,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
64,56
Економія: -10,65 грн
53,91 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
71,10
Економія: -21,50 грн
49,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
56,87 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
59,85
Економія: -1,80 грн
58,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
60,82
Економія: -7,19 грн
53,63 грн