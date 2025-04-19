Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
64,84
Економія при броні: -3,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
64,73
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
66,33
Економія при броні: -4,64 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
95,21
Економія при броні: -6,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
68,80
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
95,38
Економія при броні: -5,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
107,39
Економія при броні: -6,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
112,59
Економія при броні: -13,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
104,62
Економія при броні: -3,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
92,32
Економія при броні: -6,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,11
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
104,18
Економія при броні: -5,66 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
109,32
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
76,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
105,16
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,42
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
108,63
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
102,54
Економія при броні: -3,73 грн