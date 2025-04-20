Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
102,02
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
76,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
70,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
100,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
86,69
Економія при броні: -2,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
100,80
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
107,66
Економія при броні: -8,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
110,65
Економія при броні: -11,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн