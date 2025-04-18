Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
101,94
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
102,81
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
110,36
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
64,80
Економія при броні: -3,11 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
65,63
Економія при броні: -3,64 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
64,80
Економія при броні: -2,81 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
111,76
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
104,91
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
87,18
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
115,62
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
66,60
Економія при броні: -4,61 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
121,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
115,38
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім