Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
112,55
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
100,41
Економія при броні: -4,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,67
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
74,67
Економія при броні: -3,39 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,06
Економія при броні: -4,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
66,19
Економія при броні: -4,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
92,44
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
110,55
Економія при броні: -11,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
92,68
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,54
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
65,09
Економія при броні: -3,50 грн
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
103,94
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Аекол розчин олійний флакон 50 мл №1
Лекхім
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
109,98
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
95,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Аекол розчин олійний флакон 100 мл №1
Лекхім
108,82
Економія при броні: -10,01 грн