немає достатніх доказів ефективності застосування фосфоміцину у дітей, оскільки дозування 3 г не призначене для дітей віком до 12 років, препарат не слід застосовувати у цій віковій групі. Застосування антибіотиків широкого спектра дії, у тому числі фосфоміцину трометамолу, може призвести до виникнення антибіотикоасоційованого коліту (включаючи псевдомембранозний коліт). Тому необхідно враховувати імовірність цього діагнозу у пацієнтів при виникненні сильної діареї під час або після прийому фосфоміцину трометамолу.

Ступінь тяжкості може варіювати від легкої діареї до коліту з летальним наслідком. Виникнення тяжкої, стійкої та/або з домішками крові діареї під час або після (у тому числі через кілька тижнів) закінчення лікування антибіотиками може являти собою симптом діареї, спричиненої Clostridium difficile.

У разі підтвердження діагнозу необхідно негайно розпочати відповідне лікування. В даному випадку препарати, що інгібують перистальтику, протипоказані.

Одночасний прийом їжі уповільнює всмоктування фосфоміцину. Рекомендовано застосовувати натще (за 1 год до або через 2 год після їди).

Хворим на цукровий діабет та тим, кому потрібно дотримуватися дієти, слід враховувати, що в 1 пакеті Еспа-фоцин міститься 2,213 г сахарози. Також препарат не слід застосовувати у пацієнтів з непереносимістю фруктози, глюкозо-галактозною мальабсорбцією та сахарозо-ізомальтазною недостатністю.

Можливе транзиторне підвищення активності печінкових трансаміназ.

Клінічні прояви в основному зникають на 2-й або 3-й день лікування. Іноді можуть виявлятися певні симптоми, які не свідчать про відсутність терапевтичного ефекту, а є наслідком запальних процесів.

Застосування фосфоміцину може призвести до розвитку реакцій гіперчутливості, включаючи анафілаксію та анафілактичний шок, які можуть бути небезпечними для життя (див. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ).

При розвитку цих реакції застосування фосфоміцину слід припинити, відновлення застосування у цих пацієнтів фосфоміцину неприпустимо. Потрібно провести адекватні лікувальні заходи.

Ниркова недостатність: концентрація фосфоміцину в сечі залишається терапевтично ефективною протягом 48 год, якщо кліренс креатиніну вище 10 мл/хв.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. У період вагітності застосування лікарського засобу можливе у разі необхідності, коли очікуваний ефект терапії для матері перевищує потенційний ризик для плода.

За наявними даними, фосфоміцину трометамол не чинить ні тератогенної, ні фетотоксичної дії. Під час проведення досліджень на тваринах також не виявлено репродуктивної токсичності.

У період годування грудьми препарат не застосовують. Досліджень щодо застосування під час годування грудьми не проводилося.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Фосфоміцин може спричиняти запаморочення, що може вплинути на здатність керувати транспортними засобами або працювати з механізмами.

Діти. Можливе застосування для лікування гострих неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у дівчат віком від 12 років.

Немає достатніх даних щодо застосування препарату з терапевтичною метою у хлопців віком від 12 років, як і достатніх даних щодо застосування препарату в профілактичних цілях як у хлопців, так і дівчат.