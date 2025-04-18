Еспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 738 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
437,66
Економія при броні: -150,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
429,01
Економія при броні: -130,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
439,65
Економія при броні: -152,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,59
Економія при броні: -129,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
358,96
Економія при броні: -41,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma