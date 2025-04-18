Еспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
365,40
Економія при броні: -43,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
413,60
Економія при броні: -87,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,33
Економія при броні: -122,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
384,18
Економія при броні: -79,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
412,00
Економія при броні: -61,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
422,95
Економія при броні: -129,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
380,39
Економія при броні: -87,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,49
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
448,45
Економія при броні: -171,22 грн