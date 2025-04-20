Еспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
431,28
Економія при броні: -145,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
304,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,39
Економія при броні: -123,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,50
Економія при броні: -143,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
418,18
Економія при броні: -111,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
461,55
Економія при броні: -155,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
410,67
Економія при броні: -104,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
428,07
Економія при броні: -148,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
436,12
Економія при броні: -151,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
361,80
Економія при броні: -87,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн