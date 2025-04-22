Еспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
436,44
Економія при броні: -150,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
452,75
Економія при броні: -27,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
432,56
Економія при броні: -145,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,62
Економія при броні: -139,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
420,36
Економія при броні: -111,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
443,70 грн