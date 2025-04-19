Еспа-Фоцин® (Espa-Focin®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
424,26
Економія при броні: -133,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
427,58
Економія при броні: -136,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
450,86
Економія при броні: -25,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
357,70
Економія при броні: -1,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
368,46
Економія при броні: -69,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
406,66
Економія при броні: -21,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
426,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
449,76
Економія при броні: -150,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
431,30
Економія при броні: -132,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,19
Економія при броні: -134,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,49
Економія при броні: -120,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
430,69
Економія при броні: -120,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
423,01
Економія при броні: -127,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину 3000 мг пакет 8 г №1
esparma
310,07
Економія при броні: -14,06 грн