ФОСФОМІЦИН (FOSFOMYCINUM) Діюча речовина
а/б широкого спектра дії; ефективний відносно штамів збудників інфекцій сечовивідних шляхів, які найчастіше виділяються: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa та Enterococcus faecalis - навіть якщо вони стійкі до інших АБЗ; діє на пеніциліназоутворюючі штами; чинить антиадгезивну дію на бактерії, що мають властивість адгезії до епітелію, який вистилає сечовивідні шляхи.
р/оs: г. неускладнені інфекції нижнiх сечовивідних шляхiв, спричинених чутливими до фосфомiцину м/о, у чоловіків та у дівчат віком від 12 років та дорослих жінок; профілактика інфекційних захворювань пiд час дiагностичних процедур та хірургічних втручань у дорослих пацієнтів; порошок для р-ну для ін’єкц.: бактеріальні інфекції різної локалізації, спричинені чутливими до фосфоміцину м/о (при тяжкому перебігу інфекцій у комбінаціях з іншими а/б, частіше з β-лактамними): інфекції дихальних шляхів (пневмонія); інфекції сечостатевої системи (пієлонефрит); інфекції травного тракту та черевної порожнини (перитоніт); гінекологічні інфекції (ендометрит); хірургічні інфекції; сепсис.
застосовують p/os та парентерально; звичайна p/os разова доза для дорослих у г. фазі захворювання 3 г одноразово; з метою профілактики інфікування сечовивідних шляхів при хірургічному втручанні, трансуретральних діагностичних дослідженнях внутрішньо p/os 3 г (1-й пакет) за 3 год. до втручання і 3 г (2-й пакет) - через 24 годи. після втручання; при парентеральному застосуванні звичайна добова доза для дорослих - 2-4 г; для дітей старше 5 років - 100-200 мг/кг; курс лікування становить 7-10 днів.
гіперчутливість до фосфоміцину або до компонентів ЛЗ, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <10 мл/хв); гранули, порошок для р/оs р-ну: ГД, дитячий вік до 12 років.
гранули для р/оs р-ну: порушення роботи ШКТ, діарея, нудота, біль у животі, блювання; вульвовагініт; головний біль, запаморочення, парестезія; тахікардія; висип, кропив’янка, свербіж; втома; частота невідома: анафілактичний шок, АР; атеріальна гіпотензія, БА; псевдомембранозний коліт, ангіоневротичний набряк; для порошку для р-ну для ін’єкц.: печія, псевдомембранозний коліт, стоматит, анорексія; судоми, гіпестезія, заціпеніння; еритема, анафілактичний шок; порушення функції печінки (транзиторне підвищення активності АЛТ, АСТ, ЛФ, ЛДГ, білірубіну), жовтяниця; відчуття дискомфорту, стискання у грудній клітці, прискорене серцебиття; панцитопенія, агранулоцитоз, анемія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія; порушення функції нирок (підвищення концентрації сечовини в плазмі крові, протеїнурія, зниження або підвищення концентрації електролітів - натрію, калію); кашель, бронхоспазм, риніт; слабкість, припливи, нездужання, спрага, гарячка, периферичні набряки, вагініт, дисменорея, біль у горлі, біль у спині; зміни у місці введення (біль та інфільтрат), флебіт, відчуття болю по ходу вени.