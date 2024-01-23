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Активні речовини — “Ф”ФОСФОМІЦИН (FOSFOMYCINUM)

ФОСФОМІЦИН (FOSFOMYCINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Монурал гранули для орального розчину, 3 г, пакет, № 1; Замбон
Монурал Гранули для орального розчину, 3 г, пакет, № 1 Замбон
В 1141 аптеці
від 316,78 грн
Ціни в аптеках
Урофосцин® гранули для орального розчину, 3 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Урофосцин® Гранули для орального розчину, 3 г, пакет-саше, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 880 аптеках
від 202,36 грн
Ціни в аптеках
Фосфорал гранули для орального розчину, 3 г, пакет, 8 г, № 1; Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Фосфорал Гранули для орального розчину, 3 г, пакет, 8 г, № 1 Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
В 792 аптеках
від 251,54 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Фоцин® порошок для орального розчину, 3000 мг, пакет, 8 г, № 1; esparma
Еспа-Фоцин® Порошок для орального розчину, 3000 мг, пакет, 8 г, № 1 esparma
В 749 аптеках
від 228,36 грн
Ціни в аптеках
Фосфоміцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1; Астрафарм
Фосфоміцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1 Астрафарм
В 741 аптеці
від 165,77 грн
Ціни в аптеках
Фосфомед гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1; Уорлд Медицин
Фосфомед Гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1 Уорлд Медицин
В 643 аптеках
від 247,12 грн
Ціни в аптеках
Фонурол® гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1; Астрафарм
Фонурол® Гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 1 Астрафарм
В 224 аптеках
від 227,73 грн
Ціни в аптеках
Фосфоцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 2; Ворвартс Фарма
Фосфоцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 2 Ворвартс Фарма
В 206 аптеках
від 397,90 грн
Ціни в аптеках
Фосфоміцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Фосфоміцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
В 94 аптеках
від 265,00 грн
Ціни в аптеках
Цисторал гранули для орального розчину, 3 г, пакет, 8 г, № 1; Здоров'я ФК
Цисторал Гранули для орального розчину, 3 г, пакет, 8 г, № 1 Здоров'я ФК
В 52 аптеках
від 169,99 грн
Ціни в аптеках
Фосфокок гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Фосфокок Гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 40 аптеках
від 288,08 грн
Ціни в аптеках
Фосфоміцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, тм vitacore, тм vitacore, № 1; Астрафарм
Фосфоміцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, тм vitacore, тм vitacore, № 1 Астрафарм
В 4 аптеках
від 170,05 грн
Ціни в аптеках
Фосфоміцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, № 1; Червона зірка
Фосфоміцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, 8 г, № 1 Червона зірка
В 4 аптеках інших міст
від 273,20 грн
Ціни в інших містах
Фосміцин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; Мейджі Сейка Фарма
Фосміцин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 Мейджі Сейка Фарма
Немає в наявності
Фосміцин порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 10; Мейджі Сейка Фарма
Фосміцин Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 10 Мейджі Сейка Фарма
Немає в наявності
Фосфомед гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 2; Уорлд Медицин
Фосфомед Гранули для орального розчину, 3 г, саше, № 2 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Фосфоміцин гранули для орального розчину, 3 г, саше, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Астрафарм
Фосфоміцин Гранули для орального розчину, 3 г, саше, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Астрафарм
Немає в наявності

а/б широкого спектра дії; ефективний відносно штамів збудників інфекцій сечовивідних шляхів, які найчастіше виділяються: E. coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Serratia spp., P. aeruginosa та Enterococcus faecalis - навіть якщо вони стійкі до інших АБЗ; діє на пеніциліназоутворюючі штами; чинить антиадгезивну дію на бактерії, що мають властивість адгезії до епітелію, який вистилає сечовивідні шляхи.

р/оs: г. неускладнені інфекції нижнiх сечовивідних шляхiв, спричинених чутливими до фосфомiцину м/о, у чоловіків та у дівчат віком від 12 років та дорослих жінок; профілактика інфекційних захворювань пiд час дiагностичних процедур та хірургічних втручань у дорослих пацієнтів; порошок для р-ну для ін’єкц.: бактеріальні інфекції різної локалізації, спричинені чутливими до фосфоміцину м/о (при тяжкому перебігу інфекцій у комбінаціях з іншими а/б, частіше з β-лактамними): інфекції дихальних шляхів (пневмонія); інфекції сечостатевої системи (пієлонефрит); інфекції травного тракту та черевної порожнини (перитоніт); гінекологічні інфекції (ендометрит); хірургічні інфекції; сепсис.

застосовують p/os та парентерально; звичайна p/os разова доза для дорослих у г. фазі захворювання 3 г одноразово; з метою профілактики інфікування сечовивідних шляхів при хірургічному втручанні, трансуретральних діагностичних дослідженнях внутрішньо p/os 3 г (1-й пакет) за 3 год. до втручання і 3 г (2-й пакет) - через 24 годи. після втручання; при парентеральному застосуванні звичайна добова доза для дорослих - 2-4 г; для дітей старше 5 років - 100-200 мг/кг; курс лікування становить 7-10 днів.

гіперчутливість до фосфоміцину або до компонентів ЛЗ, тяжка ниркова недостатність (кліренс креатиніну <10 мл/хв); гранули, порошок для р/оs р-ну: ГД, дитячий вік до 12 років.

гранули для р/оs р-ну: порушення роботи ШКТ, діарея, нудота, біль у животі, блювання; вульвовагініт; головний біль, запаморочення, парестезія; тахікардія; висип, кропив’янка, свербіж; втома; частота невідома: анафілактичний шок, АР; атеріальна гіпотензія, БА; псевдомембранозний коліт, ангіоневротичний набряк; для порошку для р-ну для ін’єкц.: печія, псевдомембранозний коліт, стоматит, анорексія; судоми, гіпестезія, заціпеніння; еритема, анафілактичний шок; порушення функції печінки (транзиторне підвищення активності АЛТ, АСТ, ЛФ, ЛДГ, білірубіну), жовтяниця; відчуття дискомфорту, стискання у грудній клітці, прискорене серцебиття; панцитопенія, агранулоцитоз, анемія, гранулоцитопенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, еозинофілія; порушення функції нирок (підвищення концентрації сечовини в плазмі крові, протеїнурія, зниження або підвищення концентрації електролітів - натрію, калію); кашель, бронхоспазм, риніт; слабкість, припливи, нездужання, спрага, гарячка, периферичні набряки, вагініт, дисменорея, біль у горлі, біль у спині; зміни у місці введення (біль та інфільтрат), флебіт, відчуття болю по ходу вени.