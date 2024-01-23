р/оs: г. неускладнені інфекції нижнiх сечовивідних шляхiв, спричинених чутливими до фосфомiцину м/о, у чоловіків та у дівчат віком від 12 років та дорослих жінок; профілактика інфекційних захворювань пiд час дiагностичних процедур та хірургічних втручань у дорослих пацієнтів; порошок для р-ну для ін’єкц.: бактеріальні інфекції різної локалізації, спричинені чутливими до фосфоміцину м/о (при тяжкому перебігу інфекцій у комбінаціях з іншими а/б, частіше з β-лактамними): інфекції дихальних шляхів (пневмонія); інфекції сечостатевої системи (пієлонефрит); інфекції травного тракту та черевної порожнини (перитоніт); гінекологічні інфекції (ендометрит); хірургічні інфекції; сепсис.