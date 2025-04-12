2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді по 1/3 склянки 4 рази на добу за 20–30 хв до їди.

Курс лікування 10–14 днів, перерва між курсами лікування — 10 днів.

Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °С) не більше 2 діб.