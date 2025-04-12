Фітоседан (Phitosedan)
Фітоседан інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить пустирника трави (Leonuri herba) 250 мг, материнки трави (Origani herba) 250 мг, чебрецю трави (Thymi serpylli herba) 250 мг, валеріани кореневищ з коренями (Valerianae rhizomata cum radicibus) 170 мг, буркуну трави (Meliloti herba) 80 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості:суміш неоднорідних шматочків сірувато-зеленого кольору з білуватими, білувато-жовтими, рожевувато-фіолетовими, коричнювато-фіолетовими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Снодійні та седативні препарати. Код АТХ N05C M.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить седативну (заспокійливу), спазмолітичну дію, зменшує збудливість центральної нервової системи.
Показання
Підвищене нервове збудження, порушення сну (безсоння), нейроциркуляторна дистонія за гіпертонічним типом, функціональні спазми травного тракту — у складі комплексної терапії.
Протипоказання
Підвищена секреція шлунково-кишкового тракту, тяжкі захворювання печінки та нирок, артеріальна гіпотензія, брадикардія, депресія. Підвищена чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Підсилює дію снодійних засобів, етанолу, серцевих глікозидів, анальгетиків, анксіолітиків, антигіпертензивних препаратів та інших лікарських засобів, які пригнічують центральну нервову систему.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не призначають водіям та особам, які працюють з механізмами та пристроями, що потребують швидкості психомоторних реакцій.
Спосіб застосування та дози
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді по 1/3 склянки 4 рази на добу за 20–30 хв до їди.
Курс лікування 10–14 днів, перерва між курсами лікування — 10 днів.
Перед застосуванням настій збовтати.
Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °С) не більше 2 діб.
Діти
Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.
Передозування
При тривалому застосуванні настою в дозах, що перевищують рекомендовані, можливі м'язова слабкість, сонливість, зниження працездатності, нудота, головний біль, дискомфорт, брадикардія, підвищене згортання крові. Лікування симптоматичне (промивання шлунка, застосування активованого вугілля, натрію сульфату).
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), розлади шлунково-кишкового тракту (нудота, печія, блювання, діарея). У разі появи небажаних симптомів слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.