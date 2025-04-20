Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,19
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,97
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
86,15
Економія при броні: -27,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,44
Економія при броні: -6,50 грн