Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,21
Економія при броні: -3,26 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,92
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,85
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,77
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,23
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
99,01
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,55
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,83
Економія при броні: -3,46 грн