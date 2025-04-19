Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,95
Економія при броні: -5,24 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,35
Економія при броні: -7,30 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,24
Економія при броні: -4,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,54
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
81,29
Економія при броні: -10,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,43
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,41
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,41
Економія при броні: -17,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group