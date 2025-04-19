Київ
Фітоседан (Phitosedan)

Фітоседан (Phitosedan)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 43 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,95
Економія при броні: -5,24 грн
77,71 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
89,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,35
Економія при броні: -7,30 грн
78,05 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,24
Економія при броні: -4,83 грн
83,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
75,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,54
Економія при броні: -7,53 грн
78,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
81,29
Економія при броні: -10,25 грн
71,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
78,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
87,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
71,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
61,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,43
Економія при броні: -2,65 грн
85,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
100,41
Економія при броні: -6,50 грн
93,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,41
Економія при броні: -17,88 грн
67,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
76,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,30 грн
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