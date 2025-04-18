Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,01
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
85,14
Економія при броні: -5,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,00
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,86
Економія при броні: -16,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,81
Економія при броні: -15,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group