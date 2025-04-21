Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,22
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,10
Економія при броні: -10,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Здорова родина
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Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
88,91
Економія при броні: -1,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
5.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,40
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group