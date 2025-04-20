Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,66
Економія при броні: -2,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,87
Економія при броні: -2,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,00
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
82,57
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
73,15
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
91,15
Економія при броні: -5,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,25
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,04
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
70,84
Економія при броні: -4,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 19
8.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
90,05
Економія при броні: -5,84 грн