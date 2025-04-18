Київ (адресу не вказано)
Доступно в 336 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Біла ромашка
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,07
Економія при броні: -2,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
84,26
Економія при броні: -5,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фітоседан збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
83,62
Економія при броні: -6,21 грн