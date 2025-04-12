2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин, періодично надавлюючи на пакетики ложкою. Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

Внутрішньо приймати у теплому вигляді по ¼–⅓ склянки 3–4 рази на добу; місцево для мікроклізм застосовують теплий нерозведений настій по 25–50 мл; для зрошень, спринцювань, ванночок, примочок настій розводять в 2–4 рази.

В урології настій застосовувати внутрішньо за вказаною схемою протягом 1–3 тижнів. При хронічному перебігу захворювання курс лікування може бути подовжено до декількох місяців після консультації з лікарем. Одночасно настій застосовувати місцево (мікроклізми) протягом 1–2 тижнів 1–2 рази на добу.

В гінекології настій застосовувати внутрішньо за вказаною схемою протягом 2–4 тижнів та одночасно місцево (ванночки, зрошення, спринцювання, примочки, мікроклізми) 1–2 рази на добу.

В проктології настій застосовувати протягом 1–3 тижнів одночасно всередину по ¼–⅓ склянки і у вигляді теплих примочок 1–3 рази на добу та мікроклізм по 50 мл на ніч. При колітах настій застосовувати тільки внутрішньо.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.