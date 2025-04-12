Фітоцистол (Phytocistol)
Фітоцистол інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г збору містить брусниці листя (Vitis idaeae folia) 500 мг, звіробою трави (Hyperici herba) 200 мг, шипшини плодів (Rosae fructus) 200 мг, причепи трави (Bidentis herba) 100 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків сірувато-зеленого кольору з білувато-жовтими і коричнювато-червоними, коричневими и темно-коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Інші препарати для лікування урологічних захворювань.
Код АТХ G04BX.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб чинить протимікробну дію щодо стафілокока, кишкової палички, синьогнійної палички, протея та деяких інших мікроорганізмів, також протизапальну та діуретичну дію.
Показання
В комплексній терапії гострих і хронічних захворювань в урології (цистит, уретрит, простатит), гінекології (вагініт, вульвіт неспецифічної етіології) і проктології (проктит, запалення гемороїдальних вузлів, анальні тріщини, коліт).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів збору.
- Артеріальна гіпертензія;
- тромбофлебіт і схильність до нього;
- недостатність кровообігу;
- ендокардит;
- декомпенсований цукровий діабет;
- тяжкі хвороби нирок;
- жовчокам'яна хвороба.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламіди, протизаплідні, гіпотензивні-блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (статини), серцеві глікозиди.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.
Необхідна консультація лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин, періодично надавлюючи на пакетики ложкою. Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.
Внутрішньо приймати у теплому вигляді по ¼–⅓ склянки 3–4 рази на добу; місцево для мікроклізм застосовують теплий нерозведений настій по 25–50 мл; для зрошень, спринцювань, ванночок, примочок настій розводять в 2–4 рази.
В урології настій застосовувати внутрішньо за вказаною схемою протягом 1–3 тижнів. При хронічному перебігу захворювання курс лікування може бути подовжено до декількох місяців після консультації з лікарем. Одночасно настій застосовувати місцево (мікроклізми) протягом 1–2 тижнів 1–2 рази на добу.
В гінекології настій застосовувати внутрішньо за вказаною схемою протягом 2–4 тижнів та одночасно місцево (ванночки, зрошення, спринцювання, примочки, мікроклізми) 1–2 рази на добу.
В проктології настій застосовувати протягом 1–3 тижнів одночасно всередину по ¼–⅓ склянки і у вигляді теплих примочок 1–3 рази на добу та мікроклізм по 50 мл на ніч. При колітах настій застосовувати тільки внутрішньо.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Діти
Лікарський засіб не застосовують дітям до 12 років.
Передозування
Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки. Можливе посилення побічних реакцій.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-випромінювання). Підвищення артиреального тиску.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 оС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.