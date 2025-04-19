Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,61
Економія при броні: -4,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,50
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,46
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,80
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,38
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,19
Економія при броні: -4,74 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,20
Економія при броні: -4,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,80
Економія при броні: -4,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,24
Економія при броні: -4,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,38
Економія при броні: -5,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,23
Економія при броні: -6,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,50
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
75,62
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,77
Економія при броні: -11,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,79
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,50
Економія при броні: -9,10 грн