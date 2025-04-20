Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,30
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
82,11
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,64
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
81,95
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,51
Економія при броні: -8,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,35
Економія при броні: -5,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,25
Економія при броні: -4,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,49
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,45
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,30
Економія при броні: -6,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,43
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,78
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,08
Економія при броні: -4,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
75,49
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,12
Економія при броні: -5,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,94
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
75,03
Економія при броні: -2,49 грн