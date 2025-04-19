Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,52
Економія при броні: -3,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,06
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,70
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,50
Економія при броні: -10,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,54
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
83,55
Економія при броні: -4,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,19
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,38
Економія при броні: -7,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,84
Економія при броні: -5,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
70,09
Економія при броні: -2,27 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,82
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,86
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,24
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
76,18
Економія при броні: -3,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,93
Економія при броні: -3,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,90
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,09
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,57
Економія при броні: -2,79 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"