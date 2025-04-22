Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,57
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,76
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,43
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,90
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,14
Економія при броні: -5,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,71
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,70
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,72
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,50
Економія при броні: -4,79 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,13
Економія при броні: -5,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,16
Економія при броні: -5,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,34
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,52
Економія при броні: -3,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,71
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,08
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"