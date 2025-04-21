Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
85,26
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,64
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
77,50
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,78
Економія при броні: -14,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,50
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,67
Економія при броні: -4,30 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,26
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,36
Економія при броні: -6,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
75,56
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,58
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,57
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,91
Економія при броні: -5,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 18/6
4.5 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,40
Економія при броні: -3,66 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,61
Економія при броні: -4,14 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,57
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,97
Економія при броні: -4,37 грн