Київ (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,79
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,79
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,44
Економія при броні: -4,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,13
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,48
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,44
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,47
Економія при броні: -3,73 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,50
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,04
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,72
Економія при броні: -8,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
116,30
Економія при броні: -24,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,58
Економія при броні: -7,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
75,26
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"