Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,61
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,71
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,69
Економія при броні: -4,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,42
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,03
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,64
Економія при броні: -8,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
90,20
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,30
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,44
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,52
Економія при броні: -5,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,15
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
86,38
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,39
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,61
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
87,13
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
Фітоцистол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,83
Економія при броні: -5,46 грн