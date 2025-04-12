2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2–3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років — по ⅓ склянки 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років — по 1–2 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років — по 2–3 чайні ложки 3 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм отриманої водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.

Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2–3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років — по 100 мл 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років — по 2–3 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років — по 1–2 столові ложки 3 рази на добу.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °С) не більше 2 діб.