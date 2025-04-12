Фітобронхол (Phytobronchol)
Фітобронхол інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г збору містить ромашки квіток (Matricariae flores) 200 мг, багна звичайного пагонів (Ledi palustris cormus) 200 мг, календули квіток (Calendulae flores) 200 мг, фіалки трави(Violae herba) 200 мг, солодки коренів (Glycyrrhizae radices) 150 мг, м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 50 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, червонувато-коричневими, сірувато-коричневими, темно-зеленими, сірувато-зеленими, жовтувато-білими, жовтувато-сірими або синювато-фіолетовими вкрапленнями;
порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків коричнювато-жовтого кольору з зеленими, білими, жовто-оранжевими і коричневими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.
Код ATX R05C А10.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини збору чинять відхаркувальну, протизапальну, обволікаючу дію, посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, пом'якшують та зменшують кашель.
Показання
У комплексній терапії запальних захворювань дихальних шляхів (у тому числі бронхіту,трахеїту), пов'язаних із порушеннями бронхіальної секреції та ослабленням просування слизу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату або до саліцилатів. Гломерулонефрит, гепатит, спазмофілія, круп, бронхіальна астма. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), порушення функції печінки та нирок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні може посилювати ефект снодійних засобів та засобів, що пригнічують центральну нервову систему. Не слід застосовувати разом із препаратами, що пригнічують кашель. Одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренокортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.
Особливості застосування
У пацієнтів з шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) можливе посилення печії.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не вивчена.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.
Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2–3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років — по ⅓ склянки 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років — по 1–2 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років — по 2–3 чайні ложки 3 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм отриманої водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.
Приймати у теплому вигляді до їди протягом 2–3 тижнів: дорослим та дітям віком від 12 років — по 100 мл 3 рази на добу, дітям віком від 6 до 12 років — по 2–3 столові ложки 3 рази на добу, дітям віком від 3 до 5 років — по 1–2 столові ложки 3 рази на добу.
Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 °С) не більше 2 діб.
Діти
Препарат застосовують дітям віком від 3 років.
Передозування
Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може спричинити порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії, виникнення нудоти, блювання, діареї, алергічних висипань на шкірі. Можливе посилення побічних ефектів.
Побічні реакції
Підвищення артеріального тиску. Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, контактний дерматит, нудота, блювання, діарея). При появі побічних реакцій слід припинити прийом перепарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.