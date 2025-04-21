Фітобронхол (Phytobronchol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
97,20
Економія при броні: -22,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,30
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
96,74
Економія при броні: -22,52 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
93,87
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Фітобронхол збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group